Riapre il Parco del Mulino, pizza speciale all’ombra degli ulivi

(Gianna De Gaudenzi) Livorno, 6 maggio 2021 – La pizzeria Parco del Mulino, quella dei nostri “amici down”, sì proprio quella dei ragazzi che hanno vinto il concorso Viva la Pizza del Tirreno, ve la ricordate? La Pizza al Parco da domani, venerdì 7 maggio, riapre, garantendo la sicurezza, la qualità delle pizze e la possibilità di gustarle immersi nel verde.

I ragazzi con disabilità, rimasti in cassa integrazione per troppo tempo, non vedono l’ora di ripartire e tornare a lavorare tra i tavoli della pizzeria con simpatia e professionalità.

I tavoli per le consumazioni sono posizionati nell’esteso parco verde, a grande distanza tra loro, all’ombra degli ulivi e degli altri grandi alberi e saranno sanificati dopo ogni consumazione.

Il grande parco verde nel quale è immerso ha consentito di creare vere e proprie “isole”, ben distanziate l’una dall’altra, che consentono ai nuclei familiari di poter gustare le specialità della pizzeria e le novità messe a punto in questi mesi, in un ambiente fresco, rilassante ed in piena sicurezza. Sono stati rispettati tutti i protocolli previsti, dalla sanificazione degli ambienti al rispetto delle distanze, ai percorsi differenziati per ingresso ed uscita.

La formula del take-away, già avviata e ormai consolidata, continuerà dal venerdì alla domenica sera durante tutta l’estate, affiancandosi alla possibilità di servizio a domicilio.