Rissa in via Mentana, giovane nigeriano ferito da una coltellata alla schiena

Livorno, 21 dicembre 2020 – Una rissa tra sei sette persone in via Mentana, nella zona di piazza della Repubblica, si è conclusa con un nigeriano di 25 anni ferito da un colpo di coltello alla schiena. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dai volontari della Svs, la cui ambulanza è stata prontamente inviata dal 118. Non verserebbe in pericolo di vita.

Erano circa le dieci e mezzo di ieri sera, domenica 20 dicembre, quando alcuni uomini hanno preso a litigare per strada per cause da chiarire ma che sono al vaglio della Polizia che sta svolgendo le indagini. In breve dalle parole si è passati ai fatti e un giovane proveniente dalla Nigeria, secondo quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto alla schiena da un colpo di arma da taglio. Sul posto sono intervenute con immediatezza due volanti della Polizia.Gli aggressori, tuttavia, sono riusciti a dileguarsi.