Rotary Livorno, il tango e il flamenco per raccogliere fondi per il nuovo Centro alzheimer

(Marco Ceccarini) Livorno, 9 settembre 2022 – Una serata conviviale del Rotary club Livorno con uno spettacolo di tango e flamenco per raccogliere fondi a favore del District grant riguardante il nuovo Centro diurno per malati di alzheimer dell’Svs di Livorno si è svolta ieri sera, giovedì 8 settembre, nel parco di Villa Lloyd.

Alla cena conviviale è seguito uno spettacolo coordinato da Vanessa Turinelli nel corso del quale alle coreografie di Patrizia Vennero e dei suoi ballerini Daniela Sacco e Giovanni Eredia si sono alternati i brani musicali del maestro Fabrizio Mocata e Luigi Cardigliano.

Alla serata, assieme al governatore del distretto 2071 che contraddistingue la Toscana, Nello Mari, sono intervenuti i rappresentanti dei Rotary Mascagni, Castiglioncello e Colline, Cecina, Rosignano Solvay e Firenze Ovest, i quali con la loro presenza e la loro partecipazione hanno risposto con entusiasmo e generosità all’iniziativa del Rotary Livorno.

“Ringrazio coloro che hanno partecipato sia direttamente che indirettamente con donazioni per la generosa risposta a questa serata”, ha detto il presidente del Rotary Livorno, Gianluca Rossi, che ha aggiunto: “Ho vissuto in questi mesi quella che a me piace definire la ‘magia del Rotary’. Infatti, accomunati dagli stessi ideali rotariani, riusciamo come squadra e con la convivialità ad ottenere risultati che non sono solo la sommatoria dell’impegno, ma un plus che solo il Rotary riesce a raggiungere”.

A breve ci sarà l’inaugurazione del Centro diurno gestito dall’Svs presso il Palazzo del Portuale, che può essere definito una vera eccellenza del Rotary club Livorno.