Scelti i nuovi direttori del Goldoni, sono Menicagli e Gamba

Livorno, 9 settembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, il consiglio di amministrazione della fondazione Goldoni ha rinnovato la propria direzione generale, scegliendo il nuovo direttore amministrativo e il nuovo direttore artistico. A seguito delle selezioni tecniche e dei successivi colloqui con il comitato di indirizzo della medesima fondazione, sono stati scelti Mario Menicagli per la direzione amministrativa ed Emanuele Gamba per la direzione artistica.

Lo ha reso noto, tramite un comunicato, l’ufficio stampa del Goldoni.

I nuovi direttori prenderanno servizio entro pochi giorni, non appena espletate le formalità tecniche.

