Scooterista aggredisce automobilista, cercasi testimoni

(Redazione) Livorno, 24 dicembre 2021 – In merito all’aggressione subita da un automobilista ad opera di uno scooterista nel pomeriggio di martedì scorso, 21 dicembre, attorno alle 17,45-18, all’incrocio tra via Poggiali e piazza della Vittoria a Livorno, viene chiesto alla nostra redazione di farsi parte attiva per la ricerca dei testimoni e in particolare di coloro che, intervenendo, hanno impedito che l’aggressione avesse conseguenze nefaste. La redazione di Costa Ovest, data la delicatezza della richiesta, chiede ai propri lettori, qualora fossero in grado di fornire informazioni utili, di essere collaborativi.

L’appello è rivolto ai giovani che sono intervenuti contenendo l’azione della scooterista che, bloccata l’auto dell’altro, si è reso protagonista – a quanto si apprende – di una gazzarra che non è passata inosservata. Il fatto, ripetiamo, è accaduto nel pomeriggio di martedì 21 dicembre, attorno alle 17,45-18, all’incrocio tra via Poggiali e piazza della Vittoria, dietro piazza Attias, nel pieno centro di Livorno.

Chi avesse assistito al fatto e in particolare chi è intervenuto è pregato di contattare la seguente e-mail: redazione@costaovest.info.