Se n’è andato Romano Fogli, guidò il Livorno negli anni Ottanta

(Luca Aprea) Bologna, 21 settembre 2021 – Il calcio italiano piange Romano Fogli. Lo storico centrocampista, ed ex allenatore, si è spento oggi, martedì 21 settembre, all’età di 83 anni.

A piangerlo è soprattutto Bologna, città con la cui squadra conquistò un romanzesco scudetto – l’ultimo vinto dai rossoblu – nella stagione 1963-64. Un titolo assegnato, per la prima e tuttora unica volta nella storia della Serie A, attraverso una partita di spareggio che vide imporsi la squadra guidata da Fuffo Bernardini per 2 a 0 sull’Inter. E il primo gol di quella partita lo segnò proprio Fogli. Un altro capitolo importante della sua carriera lo visse poi con la maglia del Milan con cui vinse una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale nel 1969.

Appese le scarpe al chiodo Fogli intraprese la carriera di un allenatore e proprio in questa veste ha legato il suo nome anche al Livorno che guidò nella stagione 1984-85 prima di essere esonerato nel corso della successiva stagione 1985-86.

