Settimana velica, Becherini: “Il Panathlon patrocina l’evento e premia il Fair play”

(Anna Viola) Livorno, 22 aprile 2022 – Prenderà il via domani, sabato 23 aprile, la Settimana velica Accademia navale e Città di Livorno e il Panathlon Club, che patrocina l’evento, interviene per sottolineare che la delegazione livornese mette in palio la Targa Fair Play. Il Panathlon Livorno, tra l’altro, sarà presente allo stand dedicato allo Sport presso la Terrazza Mascagni.

A fare il punto della situazione sulla presenza del Panathlon alla Settimana velica di Livorno è lo stesso club attraverso un comunicato. Il Panathlon si occupa di cultura dello sport, etica e lealtà sportiva, sotto il motto “ludis lungit”, uniti nello sport.

“Come sempre diamo il nostro contributo alla Settimana velica. Ieri, in occasione della presentazione, abbiamo materialmente dato agli organizzatori il Premio Fair Play che verrà consegnato all’equipaggio che, al di là del piazzamento finale, si sarà mostrato più leale e corretto”, afferma attraverso la nota stampa la presidente del Panathlon livornese, Daniela Becherini, medico dello sport.

“Esprimo in ogni caso grande soddisfazione per il fatto che, dopo le interruzioni ed i condizionamenti subiti negli anni scorsi a causa del Covid-19, quest’anno la grande competizione velica organizzata dall’Accademia navale e dal Comune di Livorno può tornare ad essere svolta e Livorno nei prossimi giorni tornerà ad essere la capitale internazionale della vela”, aggiunge la presidente Becherini.

La quinta edizione della Settimana velica si svolgerà dal 23 aprile al 1° maggio nelle acque di Livorno. Il Panathlon, che dunque sarà ufficialmente presente, metterà in palio il premio Fair Play riservato all’equipaggio più corretto e rispettoso dei regolamento e degli avversari e distribuirà cappellini ed altri gadget, soprattutto ai ragazzi delle scuole.

“Si tratta di un importante appuntamento nel panorama velistico nazionale ed internazionale”, ha affermato ancora la Becherini. “Questa edizione, che vede il nostro patrocinio, segna la ripresa dopo il periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria”.