Si è spento Zolesi, con la Kayser Italia ha portato Livorno nello spazio

Livorno, 2 luglio 2021 – Si è spento quest’oggi, venerdì 2 luglio, all’età di 72 anni, l’imprenditore e scienziato Valfredo Zolesi, fondatore della Kayser Italia, l’azienda aerospaziale livornese che negli ultimi trent’anni è stata protagonista di oltre sessanta missioni nello spazio fino a conquistare la leadership in Europa tra le imprese private che si occupano di scienze della vita ed ingegneria aerospaziale.

Ne ha dato l’annuncio, attraverso un breve comunicato, l’azienda di famiglia Zolesi.

L’azienda di Zolesi, radicata nel territorio e profondamente legata a Livorno, è un vero e proprio punto di riferimento internazionale, fiore all’occhiello e orgoglio della Toscana.

