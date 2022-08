Sto con te, presentata la campagna abbonamenti del Livorno

(Luca Aprea) Livorno, 24 agosto 2022 – Categoria superiore, prezzi confermati. Il Livorno ha presentato oggi, mercoledì 24 agosto, alla Baracchina Rossa la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23 che, come ufficializzato nei giorni scorsi, vedrà gli amaranto disputare il campionato di Serie D.

“Abbiamo passato un inferno, sono stati giorni di grande sofferenza – ha detto nel corso della presentazione il direttore generale Igor Protti in riferimento all’attesa per la sentenza legata al caso Figline – la promozione che ci è stata tolta con l’inganno doveva arrivare attraverso la giustizia. Abbiamo dovuto aspettare perché non sempre le cose vanno nel modo giusto ma stavolta così è stato. E questo non ci ha messo nelle condizioni di poter programmare per tempo la campagna”.

“Nella vita non si finisce mai di imparare – ha ammesso Protti – e per la prima volta mi trovo a parlare di abbonamenti, una campagna condivisa con i club e la curva Nord insieme al presidente che ha mantenuto la promessa confermando i prezzi della stagione in Eccellenza anche nella categoria superiore. Sono molto contento e spero che lo siano anche i tifosi. Un aspetto rilevante riguarda il turno di squalifica del campo rimediato dopo la finale di Pomezia. Pensiamo di riuscire a scontarla nella prima gara di Coppa Italia e avere il pubblico per l’esordio in campionato. In questo caso l’abbonamento sarebbe valido per 16 giornate di campionato più una giornata amaranto. In caso contrario la giornata non verrà effettuata”.

“Il claim della campagna – ha concluso – recita ’E sto con te’, e mi piace. Ma mi sento anche di aggiungere sempre, comunque e dovunque”.

A presentare nei dettagli la campagna abbonamenti ci hanno pensato il direttore organizzativo Fabio Discalzi e il segretario generale Massimiliano Casali. Tra le novità c’è l’estensione del ridotto under fino ai 18 anni mentre l’over sarà riservato alle persone che hanno superato i 65 anni. Come detto è stato mantenuto il rateo gara della passata stagione ovviamente in proporzione a un campionato che prevede 16 gare interne rispetto alle 12 del campionato scorso. L’abbonamento verrà caricato su una carta dedicata che sarà valida per i prossimi cinque anni e che consentirà ai tifosi di presentarsi direttamente ai tornelli.

“Nelle nostre intenzioni – ha detto Discalzi – c’è la volontà di legarla a sconti e promozioni in collaborazione con i nostri partner”.

“L’obiettivo – ha aggiunto Casali – è quello di staccare 2mila tessere”.

Durante la presentazione è stata anche presentata la convenzione con Ies Energia, società del Gruppo Edison, che, ai nuovi clienti riserverà un abbonamento gratuito in Curva Nord e uno sconto del valore dell’abbonamento di curva per gli altri settori dello stadio.

Ecco i prezzi degli abbonamenti 2022/23:Curva Nord 80 euro (ridotto 55 euro), gradinata 160 euro (ridotto 90 euro), tribuna laterale 220 euro (ridotto 145 euro), tribuna centrale 330 euro (ridotto 255 euro), tribuna vip 600 euro. L’abbonamento ridotto è riservato agli under 18 (nati nel 2004 e successivi), agli over 65 (nati nel 1957 e precedenti) e ai diversamente abili con il 50-99% di invalidità.

Nel corso della presentazione sono stati presentati anche i prezzi dei biglietti per le gare di campionato: Curva Nord 10 euro (ridotto 7 euro), gradinata 14 euro (ridotto 10 euro), tribuna laterale 18 euro (ridotto 14 euro), tribuna centrale 25 euro (ridotto 18 euro), tribuna vip 30 euro.

La campagna abbonamenti sarà aperta fino al 25 settembre. Per motivi organizzativi non sarà possibile effettuare la prelazione.