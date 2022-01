Success, un progetto per sviluppare l’economia circolare nella nautica di lusso a Livorno

(Anna Viola) Livorno, 21 gennaio 2022 – Una buona opportunità si apre per la nautica a Livorno, in particolare per la nautica di pregio. Il Comune di Livorno è infatti entrato nel progetto di ricerca Success (Supplay chain & circular economy for superyacht shipyrd, ndr) teso allo sviluppo di soluzioni applicative in grado di supportare l’introduzione dei temi di economia circolare all’interno della nautica di lusso.

La Giunta comunale, che attraverso un comunicato dell’ufficio stampa informa della decisione presa, ha dato il via libera all’adesione al Progetto Success approvando la convenzione tra Comune, Polo Universitario Sistemi Logistici, Azimut Benetti, Navigo e Adaci.

“L’adesione dell’Amministrazione rafforza la collaborazione con l’Università di Pisa su temi di ricerca di importanza per la città, come la creazione di innovazione nell’ambito dei processi di economia circolare e la riduzione degli scarti e degli effetti ambientali nelle filiere produttive in un settore strategico per la Toscana che è quello della nautica e dei superyacht di lusso”, afferma attraverso la nota stampa l’assessore comunale al Porto e all’Innovazione, Barbara Bonciani.

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana e dal Polo Universitario, ha lo scopo di portare a una maggiore consapevolezza ed efficienza della produzione di questo settore strategico, che potrà tradursi in vantaggio competitivo sostenibile per gli operatori della filiera, con importanti risvolti in termini di progettazione e gestione di attività circolari lungo la catena di fornitura di prodotti e servizi della nautica di lusso toscana, insieme ai relativi benefici in termini ambientali e sociali.