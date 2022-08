Toscano, Isp, annuncia di aver completato le firme, Facebook lo blocca

(Tony Faini) Roma, 19 agosto 2022 – “Francesco Toscano, è stato bloccato per un mese sul suo account mentre segnalava la completa raccolta di 60 mila firme per Italia Sovrana e Popolare nella partecipazione alle elezioni politiche. E’ un fatto gravissimo, tanto più che si tratta di un fondatore ed importante candidato di una lista che concorre per il Parlamento e che vuole farlo nella più completa agibilità costituzionale”.

La denuncia arriva da Marco Rizzo, leader nazionale del Partito comunista, che attraverso un post su Facebook fa sapere che la stessa piattaforma, oggi, venerdì 19 agosto, ha bloccato Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia e candidato alle elezioni, per aver reso noto sulla medesima piattaforma che la lista Italia Sovrana e Popolare, cui aderiscono Ancora Italia, Partito comunista e altri partiti e movimenti, ha raggiunto il numero di firme necessario alla presentazione delle liste alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

“Le piattaforme sono private, hanno un loro regolamento (di parte), ma devono esser tenute alla stregua di un mezzo pubblico con cui il pluralismo non può essere silenziato”, aggiunge Rizzo, anche lui candidato di Isp, nel post. “Faremo valere i nostri diritti in ogni sede. E chissà che un giorno…”.