Tragedia a Marina di Castagneto, annega in mare un turista tedesco

(Franco Bargellini) Marina di Castagneto, 22 giugno 2020 – Un uomo di 60 anni è annegato a Marina di Castagneto, nel comune di Castagneto Carducci, tra Cecina e Piombino. Si tratta di un turista tedesco. Il fatto è accaduto ieri, domenica 21 giugno, nel tratto di mare antistante la spiaggia riservata ai cani.

Secondo quanto si apprende, fermo restando che gli accertamenti per stabilire la causa del decesso sono in corso, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo il bagno. Nonostante sia stato soccorso con immediatezza dai volontari di due ambulanze giunte sul posto da Castagneto, di cui una con personale medico a bordo, per l’uomo, che era arrivato dalla Germania, non c’è stato niente da fare ed inutile è stata la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina.