Trovato il corpo senza vita di un uomo a Coteto, la Procura dispone l’autopsia

Livorno, 4 ottobre 2020 – Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nella serata di ieri, sabato 3 ottobre, da alcuni ragazzi in un campo incolto in via Piemonte a Coteto.

Secondo le prime informazioni, il corpo apparterrebbe a un uomo di 57 anni, senza fissa dimora, nativo della Polonia, che sarebbe deceduto da alcuni giorni.

Sul caso sta indagando la Polizia, subito intervenuta sul posto con personale della Squadra mobile e della scientifica. Da un esame esterno, sembra che l’uomo non abbia subito violenze, anche a stabilire le cause del decesso sarà l’autopsia già chiesta dalla Procura.