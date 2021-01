Trovato senza vita il sensitivo Paolo Bucinelli, in arte Solange, volto noto della tivù

(Marco Ceccarini) Collesalvetti, 7 gennaio 2021 – Paolo Bucinelli, 69 anni, in arte Solange, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 gennaio, nella sua casa di Collesalvetti. Personaggio televisivo e sensitivo, volto noto al pubblico della tivù non solo locale ma anche nazionale, Solange era comparso in diverse trasmissioni della Rai e di Mediaset, fino a pochi giorni fa, intento a leggere le mani, fare le carte, predire il futuro.

Secondo quanto si apprende il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La scoperta del corpo senza vita è stata fatta a seguito dell’allarme lanciato da alcuni amici che si erano preoccupati perché da qualche giorno non avevano notizie di lui nonostante lo avessero chiamato per gli auguri per il nuovo anno. Giunto sotto la sua abitazione, dopo aver inutilmente suonato, hanno chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento passando da una finestra e hanno trovato Bucinelli, meglio noto come Solange, privo di vita.

Bucinelli, che aveva avuto un passato anche da cantante, era stato tra i primi, con la propria esistenza e la propria sensibilità, a sollevare la questione dell’omosessualità e la difficoltà che ancora nei primi anni Novanta molti gay e molte lesbiche incontravano a livello sociale.