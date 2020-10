Un convegno e poi una mostra fino al 30 novembre, la Svs festeggia i 130 anni di attività

(Anna Viola) Livorno, 9 ottobre 2020 – Domani, sabato 10 ottobre, inizieranno gli appuntamenti con i quali si festeggeranno i 130 anni di esistenza della Svs, la Società volontaria di soccorso o Pubblica assistenza, che il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nei giorni scorsi ha premiato inviando a Livorno una medaglia di ringraziamento per il servizio reso alla cittadinanza in oltre un secolo di attività.

L’anniversario cade in un anno decisamente particolare, quello del coronovirus Covid-19, in cui i valori della solidarietà e dell’assistenza sanitaria, sono risultati più che mai importanti, assieme all’impegno costante dei volontari che hanno garantito in ogni frangente il sostegno necessario ai cittadini.

“Nel rispetto della situazione che stiamo vivendo, quindi delle norme anti Covid-19, festeggeremo questa importante ricorrenza. Ringrazio chi ha permesso la realizzazione di questo evento, in particolar modo della mostra e del relativo catalogo. Senza un aiuto concreto, ciò non sarebbe stato possibile”, ha affermato la presidente della Società volontaria di soccorso, Marida Bolognesi, ex parlamentare.

I festeggiamenti cominceranno domani, sabato 10, con il convegno “Promuovere la cultura del volontariato, perché, come, dove”, organizzato dalla Svs assieme al Centro Maria Eletta Martini e in programma alle 15 al Palazzo del Portuale. Interverranno esperti del settore e giuristi, tra cui Emanuele Rossi, docente al Sant’Anna di Pisa.

Domenica 11 ottobre, nel corso della cerimonia ufficiale di avvio delle celebrazioni che inizierà alle 10,30 con i saluti della presidente Bolognesi, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del nuovo presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del vescovo di Livorno Simone Giusti e della presidente della Fondazione Arte e Cultura Olimpia Vaccari, saranno inaugurati dei nuovi mezzi che verranno messi a disposizione dell’Svs, tra cui un’ambulanza donata dagli operatori del porto di Livorno.

Sempre domenica, a seguire, le autorità taglieranno il nastro della mostra fotografica, curata da Chiara Lo Re, Gabriele Milani e Maria Pia Bernardoni, realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Arte e Cultura, che ripercorre la presenza storica della società a Livorno ed effettua un parallelo con altre realtà similari presenti sul territorio. La mostra sarà visitabile, ad ingresso gratuito, fino a lunedì 30 novembre nel recentemente ripristinato Salone al piano terra dal Palazzo della Società volontaria di soccorso (via San Giovanni 30, Livorno) dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 19 e il sabato mattina dalle 8 alle 13.