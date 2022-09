Un gol per tempo e il Livorno espugna il campo del Terranuova Traiana, 0 a 2

(Luca Aprea) Livorno, 18 settembre 2022 – Il Livorno torna a vincere superando, 0 a 2, il Terranuova Traiana in trasferta grazie alle reti di Pecchia e Russo. Il tecnico Collacchioni si era posto l’obiettivo di portare il successo e c’è riuscito.

Erano partiti meglio i padroni di casa, a dire il vero, guadagnando subito un calcio d’angolo e andando al tiro verso la porta difesa da Fogli un paio di volte, ma entro il quarto d’ora gli amaranto hanno preso le misure e la partita si è datta più equilibrata con la prima occasione sui piedi di Neri con un tiro strozzato da fuori area uscito di poco a lato. Sul finire del primo tempo, poi, Pecchia è riuscito a segnare la rete del vantaggio insaccando sotto la traversa della porta difesa da Antonelli.

Nella ripresa il Livorno ha trovato subito il raddoppio. Vantaggiato ha battuto un calcio d’angolo per Karkalis che ha messo al centro per Russo che di testa non ha lasciato scampo al portiere aretino. Poco dopo, poi, il Terranuova Traiana si è fatto pericoloso con Benucci da fuori, ma Fogli ha neutralizzato in due tempi. Il Livorno ha quindi abbassato i ritmi lasciando il possesso palla ai padroni di casa ma contenendoli con successo.

Terranuova Traiana-Livorno 0 a 2 (0 a 1)

Terranuova Traiana (3-5-2): Antonielli, Farini, Bega, Artini (36’ Ceppodomo), Maloku (22’ st Manchia), Cioce, Massai (24’ st Minocci), Gautieri (31’ st Petrioli), Sacconi, Benucci (12’ st Mazzei), Schinnea. A disposizione di mister Calori: D’Ambrosio, Gabbrielli, Sestini, Mazzeschi, Ceppudono.

Livorno (3-4-2-1): Fogli, Fancelli, Russo, Karkalis, Bruno, Cretella (45’ st Giampà), Luci (C), Pecchia (5’ st Ivani), Neri F. (45’ st Lucarelli), Vantaggiato (15’ st Maresca), Frati (24’ st Lo Faso). A disposizione di mister Collacchioni: Bettarini, Bontempi, Neri G., Rossi.

Reti: 44’ pt Pecchia, 5’ st Russo.

Arbitra Peletti di Crema, assistenti Galleni di Ascoli Piceno e Lobene di San Benedetto del Tronto.

Note: ammoniti: 18’ pt Gautieri (T), 34’ pt Bruno (L), 47’ pt Russo (L), 28’ st Karkalis (L), 37’ st Mazzei (T).

Note: 2’ e 6’ di recupero. Un minuto di silenzio prima della partita per le vittime dell’alluvione nelle Marche.