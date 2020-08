Un incendio distrugge il magazzino Ghiomelli, paura e sgomento a Livorno Nord

Livorno, 29 agosto 2020 – Momenti di grande sgomento e paura si sono avuti nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, alla periferia Nord di Livorno, in via Firenze, dove un vasto incendio si è sviluppato partendo dal magazzino di piante e fiori Ghiomelli. Una grande colonna di fumo denso e scuro è risultato visibile anche da fuori città. Numerose sono state le chiamate giunte ai Vigili del fuoco che, con immediatezza, si sono recate sul posto per domare le fiamme. La strada è stata chiusa al traffico vista anche la vicinanza di alcuni distributori di benzina.