Un malore stronca la vita a un uomo nel giardino della sua abitazione alla Padula

(Redazione) Livorno, 18 novembre 2022 – Tragedia a Livorno, nella zona di via della Padula, dove un uomo di 65 anni ha perso improvvisamente la vita, a causa di un malore, nel giardino della propria abitazione.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 novembre, in una delle palazzine della zona.

Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe avuto un malore, perdendo conoscenza e andando in arresto cardiaco.

A notarlo, riverso a terra, privo di coscienza, sono stati alcuni vicini di casa, che hanno dato l’allarme. La centrale operativa del 118, prontamente allertata, ha inviato sul posto un’ambulanza dell’Svs. Il personale sanitario ha tentato ogni manovra rianimatoria ma l’uomo era già deceduto.

The following two tabs change content below.