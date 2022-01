Una rara malattia stronca la vita al piccolo Micah, non aveva neanche tre anni

(Redazione) Firenze, 31 dicembre 2022 – E’ scomparso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze nella mattinata di oggi, venerdì 31 dicembre, il piccolo Micah Triberti. Era nato a Livorno il 7 marzo 2019. Aveva dunque appena 2 anni e nove mesi.

Ad uccidere il piccolo Micah, che ha accusato la malattia lo scorso 22 novembre, è stata una rara forma di mononucleosi ereditaria e fulminante. Al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa sembrava si fosse trovata la giusta terapia e infatti a favore del piccolo si era preventivata una trasfusione di midollo per fine gennaio. Negli giorni scorsi, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate in modo repentino. Quando il 23 dicembre è stato portato al Meyer la situazione era compromessa. Questa mattina, il triste epilogo.

Micah viveva a Parrana con i gentitori Marco e Denise, con il fratello e la sorella, entrambi più grandi di lui. La sua breve esistenza si è consumata in meno di tre anni.

