Una spina per Salvetti, la vicesindaco Mannucci a un passo dalle dimissioni

Livorno, 7 giugno 2020 – Domani, lunedì 8 giugno, salvo novità dell’ultima ora, la vicesindaco di Livorno, Monica Mannucci, ufficializzerà le dimissioni dalla giunta comunale guidata da Luca Salvetti.

La decisione, secondo quanto appreso dalla redazione di Costa Ovest, sarebbe dettata da motivi personali. I ripensamenti, che non sono mai da escludere, sembrano difficili. Per Salvetti, dunque, potrebbe aprirsi una situazione delicata. Non è in ogni caso da scartare l’ipotesi che le dimissioni non siano operative da subito.

La Mannucci, 57 anni, sposata, è dipendente delle Poste dal 1985. Prima di essere nominata vicesindaco, ha ricoperto incarichi sindacali nella Cisl come componente della segreteria provinciale di Livorno.