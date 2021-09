Unicoop Tirreno in soccorso del Parco del Mulino, raccolta fondi per tutto settembre

(Mirko Branca) Livorno, 31 agosto 2021 – Da domani, mercoledì 1, per tutto il mese di settembre, quindi fino a giovedì 30 compreso, in tutti i supermercati e negozi della Unicoop Tirreno presenti nei territori comunali di Livorno e Collesalvetti (Fonti del Corallo, Levante, La Rosa, Porta a Mare, Coteto, Corea, Vicarello e Collesalvetti, ndr) partirà una raccolta fondi in favore della cooperativa sociale Parco del Mulino che lo scorso 20 agosto ha perso, a causa di un cedimento strutturale che ne ha provocato l’affondamento, il peschereccio-ristorante Ca’ Moro, luogo di lavoro anche di alcune persone affette da sindrome di Down.

Per tutto il mese di settembre si potranno donare 1, 5 o 10 euro direttamente alle casse dei vari punti vendita. L’Unicoop Tirreno raddoppierà la cifra complessiva raccolta e la devolverà al Parco del Mulino affinché possa realizzare un progetto del tutto analogo a quello del Ca’ Moro.

Al contempo anche la Legacoop Toscana sosterrà la cooperativa Parco del Mulino. Nei giorni seguenti l’affondamento dell’imbarcazione, infatti, il presidente della Unicoop Tirreno, Marco Lami, e il presidente della sezione soci Coop di Livorno, Luigi Pini, hanno scritto al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, al presidente del Parco del Mulino, Alfio Baldi, e al direttore del progetto, Daniele Tornar, per esprimere vicinanza e soprattutto per mettersi a disposizione al fine di dare un aiuto concreto.