Vaccinazione per gli anziani, il 20 febbraio una giornata di formazione per i medici

Pisa, 17 febbraio 2021 – Sabato 20 febbraio sarà il giorno della formazione pratica all’utilizzo dei vaccini anticovid per gli oltre 800 medici di famiglia della Asl Toscana nord ovest. Infatti, in vista dell’imminente adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale anticovid la ASL ha messo a disposizione di tutti i medesimi, d’intesa con la Regione Toscana, una sessione di simulazione pratica sulla manipolazione ed estrazione del vaccino.

“E’ importante che i medici di famiglia partecipino numerosi – afferma la direzione sanitaria della ASL – vista anche le peculiarità del vaccino Pfizer. Abbiamo organizzato questa giornata di formazione, insieme a medici ed infermieri delle cure primarie e al dipartimento del farmaco, per sostenere i nuovi medici vaccinatori e garantire loro le migliori condizioni di avvio dell’attività, fugando eventuali dubbi o incertezze rispetto alla preparazione del prodotto da iniettare. L’obiettivo condiviso tra ASL e medici di famiglia e quello di somministrare il vaccino fin da subito in piena sicurezza, compatibilmente con la disponibilità delle dosi, al maggior numero possibile di anziani.”.

Come scritto nella lettera che il Direttore Sanitario ha inviato a tutti i medici di famiglia, per partecipare alla simulazione pratica è necessario iscriversi sull’apposito portale della formazione, scegliere l’orario e una delle 10 sedi presenti su tutto il territorio aziendale. La sessione formativa avrà la durata di un’ora e si svolgerà nel rispetto delle norme anti assembramento legate al Covid.

Le sedi individuate si trovano a Massa alla Scuola infermieri; ad Aulla alla Pubblica Assistenza Croce Bianca; in Versilia nell’Auditorium Ospedale ; a Capannori nell’Auditorium del Dipartimento di Prevenzione; a Lucca all’ Ospedale Campo di Marte; a Pisa nella sede della Scuola Cassa Edile Ospedaletto; a Pontedera al Polo Formativo in Viale Piaggio; a Livorno nella sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA); a Donoratico nella sala convegni del distretto e a Portoferraio nella palazzina amministrativa dell’ospedale.

