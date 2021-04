Vaccini anti-covid ai cittadini, per i medici del Rotary è stata una Pasqua di solidarietà

Livorno, 5 aprile 2021 – Pasqua di solidarietà per i medici che sono soci del Rotary club Livorno. Invece di stare a casa con i propri familiari, infatti, si sono messi a disposizione della macchina sanitaria e hanno passato la giornata di ieri, domenica 4 aprile, ad effettuare i vaccini anti-covid alla popolazione in lista d’attesa nei vari centri di somministrazione.

Giorgio Odello, Fabio Matteini, Manrico Bosio e molti altri hanno dunque indossato il camice fuori servizio e hanno reso un servizio alla città di Livorno e ai cittadini, evidenziando ancora una volta la grande disponibilità e il grande impegno del club presieduto da Paola Spinelli.

