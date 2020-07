Veivolo fuori pista all’aeroporto dell’Elba, tanto spavento ma solo lievi ferite per i due a bordo

Marina di Campo, 5 luglio 2020 – Solo tanto spavento ma nessuna tragedia, per fortuna, all’aeroporto de La Pila a Marina di Campo, all’isola d’Elba, dove un aereo, mentre era in fase di atterraggio, è finito in un fossato. Il fatto è accaduto attorno alle 10 di oggi, domenica 5 luglio, per cause ancora in corso di accertamento.

Il velivolo finito fuori pista è un Socata modello Morane Saulnier. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Portoferraio, la Pubblica assistenza di Marina di Campo con personale medico a bordo, la Croce rossa sempre di Marina di Campo, la Polizia, la Guardia di finanza e le squadre antincendio dell’aeroporto de La Pila.

Le due persone che si trovavano a brodo dell’aereo hanno riportato soltanto dei lievi traumi e sono stati soccorsi dal personale del Pronto intervento sanitario.