Venezia 81, come previsto Leone d’Oro ad Almodovar

(Donatella Nesti) Venezia, 8 settembre 2024 – «Fare un film completamente in inglese è stato come cominciare una nuova era ed aveva bisogno di un veicolo adatto: in questo caso è stato il romanzo ‘What Are You Going Through’ di Sigrid Nunez. The Room Next Door (La stanza accanto) è un film a favore dell’eutanasia: la Spagna è il quarto paese europeo ad avere una legge sull’eutanasia ma credo sia urgente che questa legge esista in tutto il mondo». Così ha dichiarato Pedro Almodóvar ed ha proseguito «Viviamo in un mondo pieno di pericoli, perché il cambiamento climatico non è uno scherzo. E non so quante dimostrazioni occorrano ancora per essere sicuri che sia reale. Il film parla di una donna agonizzante in un mondo che probabilmente è anch’esso agonizzante. Credo che l’unica soluzione, per quanto sembri pretenziosa, sia che ognuno, a partire da casa propria, si esprima contro tutto questo negazionismo. Dobbiamo fermare queste manifestazioni negazioniste perché il pianeta è in pericolo, ma potrebbe correre un pericolo molto più grande».

”Nei film di Pedro Almodóvar c’è sempre forza vitale, si sente il battito del cuore, cosa significa essere vivi e avere un corpo. In questo film amo il modo in cui Pedro ritrae l’amicizia femminile tra due donne grandi, così poco rappresentata nei film.” Questo il parere di Julianne Moore, inoltre la bravissima attrice americana prosegue ”Non c’è alcun regista in grado di farlo come Pedro.” Le dichiarazione di Tilda Swinton “In The Room Next Door affrontiamo il tema della morte, ma abbiamo parlato così tanto della vita che mi sembra che questo film parli della vita più di ogni altra cosa. Io non ho paura della morte, non l’ho mai avuta, penso che accettare il passaggio per certe persone sia difficile, ma per qualche motivo, per certe esperienze nella mia vita, ho preso coscienza della morte presto. In ogni caso il viaggio di “transizione” verso la morte richiede molta autodeterminazione e questo film è davvero un trionfo. Martha ha un tale senso di avventura e di celebrazione della vita: la fede nell’evoluzione è il vero cuore del film». La vincitrice della Coppa Volpi femminile Nicole Kidman per il film Babygirl di Halina Reijn (Stati Uniti), assente alla premiazione per la morte della mamma.

La Giuria di VENEZIA 81, presieduta da Isabelle Huppert e composta da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a:

THE ROOM NEXT DOOR di Pedro Almodóvar (Spagna)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:

VERMIGLIO di Maura Delpero (Italia, Francia, Belgio)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Brady Corbet per il film THE BRUTALIST (Regno Unito)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a:

Nicole Kidman nel film BABYGIRL di Halina Reijn (Stati Uniti)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a:

Vincent Lindon nel film JOUER AVEC LE FEU di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Murilo Hauser e Heitor Lorega per il film AINDA ESTOU AQUI di Walter Salles (Brasile, Francia)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

APRIL di Dea Kulumbegashvili (Francia, Italia, Georgia)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente a:

Paul Kircher nel film LEURS ENFANTS APRÈS EUX di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma (Francia)

ORIZZONTI

La Giuria ORIZZONTI della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Debra Granik e composta da Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella, e dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso, assegna:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:

ANUL NOU CARE N-A FOST (L’anno nuovo che non venne mai) di Bogdan Mureșanu (Romania, Serbia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:

Sarah Friedland per il film FAMILIAR TOUCH (Stati Uniti)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:

HEMME’NIN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BIRI (Uno di quei giorni quando Hemme muore) di Murat Fıratoğlu (Turchia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a:

Kathleen Chalfant nel film FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a:

Francesco Gheghi nel film FAMILIA di Francesco Costabile (Italia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Scandar Copti per il film HAPPY HOLIDAYS (Palestina, Germania, Francia, Italia, Qatar)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:

WHO LOVES THE SUN di Arshia Shakiba (Canada)

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2024 a:

RENÉ VA ALLA GUERRA di Luca Ferri, Morgan Menegazzo, Mariachiara Pernisa (Italia)

ORIZZONTI EXTRA

PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a:

SHAHED (La testimone) di Nader Saeivar (Germania, Austria)

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA

La Giuria LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Gianni Canova e composta da Ricky D’Ambrose, Bárbara Paz, Taylor Russell, Jacob Wong assegna il premio

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:

FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

Orizzonti

VENEZIA CLASSICI

La Giuria di VENEZIA CLASSICI presieduta da Renato De Maria e composta da 24 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, assegna:

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a:

CHAIN REACTIONS di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti)

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:

ECCE BOMBO di Nanni Moretti (Italia, 1978).