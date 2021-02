Via libera al regolamento comunale di Livorno sulle relazioni internazionali

Livorno, 18 febbraio 2021 – Nella seduta odierna il Consiglio comunale ha approvato “il Regolamento per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni internazionali con città, comunità e territori, di patti di gemellaggio e di amicizia”. Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare in modo efficace le future relazioni con altre città e comunità mediante un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui il Comune di Livorno intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante. Le relazioni internazionali del Comune di Livorno con altre città e comunità si ispirano ai valori fondamentali, stabiliti dall’art.4 dello Statuto e ai diritti fondamentali proclamati dall’UE e dall’ONU e potranno essere attivate con un vero e proprio Patto di gemellaggio (disciplinato dalla L.n.131, 5 giugno 2003) e mediante un più semplice Patto di amicizia.

Il Regolamento costituisce uno strumento nuovo, a supporto della città di Livorno finalizzato a favorire e promuovere l’immagine della città in contesto internazionale, oltre che promuovere collaborazioni nel campo dell’economia, della cultura, della scuola e dell’università e della ricerca, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche giovanili e delle strategie di sviluppo dell’economia del mare per il settore marittimo portuale.

” Da quando si è costituita la nuova Amministrazione della città, con i Sindaco abbiamo ricevuto molte delegazioni straniere interessate a stabilire relazioni con la nostra città, ma ad oggi la città non si era dotata di un Regolamento ad hoc – ha specificato l’assessora al porto con delega alle politiche internazionali Barbara Bonciani – Livorno, storicamente nasce come città cosmopolita e moderna, caratterizzata da una vocazione internazionale legata al porto franco. La sua peculiare stratificazione multietnica rimane oggi evidente, sia nel tessuto e nelle strutture urbane e monumentali, sia per la presenza delle molte comunità etniche. Crediamo che tale vocazione internazionale, come lo sviluppo di relazioni di cooperazione e amicizia fra comunità debbano essere rafforzate e il Regolamento risponde a questa esigenza”.

Il gemellaggio, come i patti di amicizia fra città, costituiscono forme di cooperazione europea e mondiale a cui si richiamano i valori fondamentali proclamati dall’Unione Europea e dall’Onu che a livello mondiale li ha incoraggiati considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate.

I valori fondamentali dei patti di gemellaggio e di amicizia sono l’amicizia, la pace e la cooperazione. Questi strumenti contribuiscono altresì a creare un senso di identità europea e mondiale comune e a sviluppare un senso di cittadinanza allargato.

L’assessora Bonciani ha aggiunto: “Il Regolamento costituisce uno strumento a supporto della città di Livorno e delle relazioni internazionali. La vocazione portuale e marittima della nostra città apre molte possibilità di collaborazione e scambio con altre realtà che presentano elementi di affinità; possibilità già emerse in diverse occasioni, come nel caso dell’interlocuzione con l’ambasciata di Taiwan per progetti di scambio nel campo della ricerca e innovazione finalizzata alla portualità e alla logistica”.