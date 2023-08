Al Livorno il test con il Lampo Meridien, entrano due giocatori sconosciuti e uno fa gol

(Redazione) Lamporecchio, 24 agosto 2023 – Il Livorno di Favarin, con un gol per tempo, ha superato nel test di questa sera, giovedì 24 agosto, il Lampo Meridien, squadra di Promozione, nella seconda delle tre amichevoli che la squadra amaranto avrà disputato al termine della seconda parte del suo ritiro, che sta svolgendo tra Vinci e Lamporecchio.

La partita, anche se nel primo tempo il Livorno non ha impressionato, è sempre stata nelle mani della formazione amaranto. Il gol di Menga al minuto 11 ha permesso alla squadra livornese di chiudere in vantaggio la prima frazione dell’allenamento congiunto.

Nella ripresa, grazie al pesante turm-over, la squadra di Favarin ha cambiato volto ed è sensibilmente migliorata. Il secondo gol è arrivato al 43’ quando il numero 32, entrato poco prima in campo assieme al numero 33, su assist di quest’ultimo, ha beffato il portiere locale che ha messo a segno la rete del definitivo 0 a 2. I nomi dei due giovani entrati al 36’ del secondo tempo con i numeri 32 e 33 non sono stat comunicati. Il gol, a quanto si apprende, è stato erroneamente attribuito a Giordani.

Livorno (4-3-3): 1 Biagini (’03); 2 Camara (’03), 6 Ronchi, 15 Savshak (’05), 14 Brisciani (’05); 24 Pecchia, 10 Bartolini (C), 13 Nardi (’04); 30 Frati, 11 Mutton, 7 Menga (’04). Subentrati nel secondo tempo: 22 Ciobanu (’05); 3 Bellini, 4 Coriano (’05), 5 Brenna, 8 Luci, 16 Fancelli (’04), 18 Giordani, 20 Ferraro (’04), 27 Nizzoli (’04), 28 Palma, 29 Kosiqi (’05). Sono entrati in campo anche due giocatori non comunicati con i numeri 32 e 33. All. Favarin.

Reti: 11’ pt Menga, 43’ st numero 32.