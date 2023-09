Il Livorno espugna Seravezza e fa suo il primo turno di Coppa Italia, 1 a 2

(Luca Aprea) Seravezza, 2 settembre 2023 – Il Livorno fa suo il primo turno di Coppa Italia contro il Seravezza, 1 a 2, qualificandosi al secondo turno. E se nel Seravezza di Amoroso ha prevalso il collettivo, nel Livorno di Favarin sono emerse la tecnica e la qualità.

In gol con Putzolu in avvio di primo tempo, il Seravezza è stato raggiunto dal Livorn grazie al gol di Cesarini, bravo a superare Lagomarsini cinque minuti dopo aver subito il gol dei locali. Nel secondo tempo il Livorno è subito passato in vantaggio con Giordani e il punteggio, anche se la partita è stata vivace e ricca di emozioni, non è più cambiato.

Seravezza – Livorno 1 a 2 (1 a 1)

Seravezza: Lagomarsini; Salerno, Granaiola (15’ st Mugelli), Putzolu, Brugognone (15’ st Sforzi), Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Maffei, Petruzzi, Bedini. A disp. Mariani, Forte, Conti, Loporcaro, Maccabruni, Del Rosso, Mannucci. All. Amoroso.

Livorno: Biagini, Nizzoli, Ronchi, Nardi (21’ st Menga), Cesarini, Bartolini, Bellini (27’ st Luci), Brenna, Mutton (22’ st Palma), Giordani, Brisciani. A disp. Albieri, Savshak, Frati, Ferraro, Camara, Kosiqi. All. Favarin.

Arbitro: Zammarchi di Cesena coadiuvato da Lentini di Milano e Turra di Milano.

Reti: 6’ pt Putzolu, 11’ pt Cesarini, 7’ st Giordani.