Sonia Baronti è la nuova segretaria provinciale del Psi di Livorno

(Stefano Bramanti) Livorno, 4 febbraio 2023 – Nella migliore tradizione del socialismo liberale, con il congresso provinciale della federazione del Psi di Livorno, orgogliosi della testimonianza più autentica e moderna per l’appartenenza e l’identità culturale e di valori, i socialisti hanno eletto ieri, venerdì 3 febbraio, nella sala convegni del centro commerciale Le Fate a Livorno, in piena autonomia e all’unanimità, il nuovo segretario provinciale, anzi segretaria, nella persona di Sonia Baronti.

E’ un segnale utile per la cittadinanza della provincia livornese considerato che con la stessa espressione di unanimità il congresso ha eletto il nuovo consiglio direttivo provinciale e la commissione di garanzia provinciale. Di seguito i nominativi dei due organismi che daranno sostegno e supporto alla segretaria neoeletta Sonia Baronti.

La nuova dirigente, è emerso nell’assemblea, si impegnerà per il rilancio del partito scoliasta in tutta la provincia livornese, garantendo la sua presenza, con un programma specifico, Elba compresa.

Consiglio direttivo provinciale: Sonia Baronti (segretario provinciale); Piero Baglini, Giacomo Barabaschi, Marco Bertini, Massimo Bianchi, Concetta Belfiore, Marco Bonicoli, Johnny Calderini, Piero Conti, Nedo Di Batte, Andrea Fatighenti, Francesco Ferrara, Stefano Ferrini, Stefano Fiori, Luciano Guidotti, Graziano Luppichini, Chiara Mangini, Angelo Pedani, Rossella Pera, Bruno Pistolesi, Aldo Repeti (Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale), Alberto Rossi, Mauro Terreni, Vito Tota, Maurizio Vernassa.

Commissione di garanzia provinciale: Stefano Fiori, Wladimiro Lorenzini, Chiara Mangini.

The following two tabs change content below.