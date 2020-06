Una torta per festeggiare la riapertura, dopo dodici anni, della rampa di via Quaglierini

Livorno, 18 giugno 2020 – E’ stata riaperta oggi, giovedì 18 giugno, la rampa di uscita sulla superstrada Fi-Pi-Li, direzione Tirrenia, di via Quaglierini a Livorno. Questa mattina si è svolta, sul posto, una conferenza stampa all’aperto a cui hanno partecipato l’assessore regionale ad Infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli, il sindaco Luca Salvetti, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, il presiente dell’Autorità portuale Stefano Corsini e il rappresentante dell’amministrazione provinciale livornese Giovanni Biasci.

“Finalmente siamo riusciti a giungere al termine di questo complesso intervento”, ha affermato l’assessore regionale Ceccarelli. “Nel corso di questi anni si è reso necessario realizzare una viabilità provvisoria per cercare di ridurre al minimo i disagi, cercando al tempo stesso di portare avanti i lavori”.

La frana di via Quaglierini risale ad oltre dodici anni fa ma è divenuta questione di competenza regionale dal 2016. La regione Toscana, da quel momento, si è adoperata per accelerare la soluzione dei problemi ereditati dalla precedente gestione e per adeguare le procedure di gara al nuovo codice degli appalti, più volte modificato. I lavori per il ripristino della frana sono stati aggiudicati ad ottobre 2018 a un raggruppamento temporaneo di imprese con sede legale a Pomarance. La consegna definitiva dei lavori risale al gennaio 2019 e, nonostante l’emergenza sanitaria, il raggruppamento temporaneo di imprese che ha ottenuto l’appalto, è riuscito a proseguire nelle attività di cantiere ed a portare avanti le lavorazioni con alcune difficoltà per l’approvvigionamento dei materiali da costruzione come calcestruzzo, acciaio, barriere di sicurezza stradali, segnaletica verticale ed orizzontale.

“Adesso i lavori sono conclusi e viene aperta la bretella di uscita dello svincolo di Livorno Porto della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li e la consegneremo alla provincia di Livorno, in qualità di ente proprietario di via Quaglierini, e alla città metropolitana di Firenze, quale ente gestore della strada di grande comunicazione”, ha aggiunto Ceccarelli. “Rimangono da concludere i lavori sulla carreggiata nord all’altezza dello svincolo. Abbiamo deciso di dare priorità alla conclusione dei lavori su via Quaglierini, rispetto a quelli sulla carreggiata, per ridurre i disagi agli utenti per gli spostamenti da e per la costa durante la stagione balneare, necessità che nel periodo estivo dello scorso anno ha comportato la realizzazione di una viabilità provvisoria all’interno del cantiere rimasta attiva durante i mesi di luglio ed agosto”.

Il costo complessivo dei lavori è stato di circa 3 milioni 370 mila euro. Di questi, 2 milioni e 250 mila euro provengono dalla regione Toscana, il resto dalla provincia di Livorno.

Il sindaco livornese Salvetti ha evidenziato la doppia importanza che questa riapertura riveste per Livorno e per l’intera Toscana: “Con la praticabilità dello svincolo diviene finalmente più semplice raggiungere per tutti i toscani la zona di Livorno nord, Calambrone e Tirrenia, con tutto ciò che questo comporta a livello di viabilità generale. Ma non solo. Questa viabilità sarà importante anche per motivi legati allo sviluppo infrastrutturale ed economico dell’area, permettendo un più facile e veloce accesso alla darsena Toscana e in prospettiva alla darsena Europa”.

“Anche noi siamo molto soddisfatti di questa inaugurazione”, ha commentato il presidente Corsini dell’Autorità di sistema portuale. “Una viabilità all’altezza delle esigenze della popolazione e dei soggetti interessati a raggiungere il porto rappresenta un fattore imprescindibile per il pieno sviluppo del porto di Livorno”.

Il consigliere regionale Gazzetti, che sul territorio molto si è impegnato per fare in modo che la rampa fosse finalmente riaperta alla viabilità, si è presentato con una torta per “festeggiare” l’evento e stigmatizzare il fatto che, al di là delle competenze, siano occorsi dodici anni per rimettere in pienamente in funzione il tratto finale della Fi-Pi-Li, dato che la “buca” si verificò nell’ormai lontano 2008.

Era infine presente, come detto, anche il consigliere Biasci, con delega alle Infrastrutture, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale di Livorno.