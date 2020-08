Sbanda ed urta prima il guard rail e poi un’auto, in gravi condizioni giovane motociclista

Livorno, 25 agosto 2020 – Un giovane di 24 anni versa in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Variante cittadina, poco dopo l’uscita di Livorno Sud, attorno alle 17,30 di oggi, martedì 25 agosto. Secondo una prima ricostruzione del fatto, il centauro stava procedendo in direzione Nord quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo prima contro il guard rail e poi contro un’auto. L’impatto, violentissimo, ha fatto sbalzare a terra il motociclista, che è rimasto cosciente ma gravemente ferito.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia di Livorno con del personale medico a bordo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Livorno con traumi al torace, all’addome e sospette fratture al bacino. Il conducente dell’auto, assistito dai volontari, è rimasto sotto choc a causa del grande spavento subito.

